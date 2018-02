Moniz compara Bruno de Carvalho a Chávez

Hoje às 15:48 Facebook

José Eduardo Moniz, vice-presidente do Benfica, criticou, esta quinta-feira, os comportamentos de dirigentes desportivos, incidindo sobretudo sobre Bruno de Carvalho, que acusou de ser uma cópia de Hugo Chávez, ex-presidente venezuelano, que liderou o país durante 14 anos.

"Eu vejo dirigentes desportivos atuarem como autênticos talibãs e isso tem de terminar", disse José Eduardo Moniz em entrevista ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença. "É evidente que não vamos portar-nos como virgens ofendidas, mas o que é certo é que aquilo a que se assistiu no último fim-de-semana, relativamente à assembleia geral de um grande clube de Lisboa, faz lembrar os tempos de Chávez na Venezuela", afirmou, numa clara alusão à reunião do Sporting, do passado sábado, que decidiu a continuidade de Bruno de Carvalho à frente de Alvalade.

No fim da assembleia-geral, conhecidos os resultados da votação, o dirigente leonino pediu aos adeptos sportinguistas que não comprassem mais jornais desportivos e que não vissem nenhum canal de televisão português a não ser a SportingTV, e, ainda, a todos os comentadores afetos ao clube que "abandonassem, de imediato, os programas."

"Eu não percebo como estas coisas são admissíveis hoje em dia em Portugal", assinalou o dirigente encarnado, acrescentando que "estão a acender-se rastilhos de intolerância que são inadmissíveis".

Moniz aponta o dedo a arbitragens

Nem no tempo do Apito Dourado existe memória de uma semana com decisões tão escandalosas

O vice-presidente do Benfica criticou também as decisões das equipas de arbitragem do Tondela - Sporting, que diz ter dito tempo de desconto "incompreensível", e do Estoril - F. C. Porto, cuja segunda parte foi adiada por 37 dias. Além da "data difícil de aceitar", o dirigente disse que a partida ficou manchada por uma decisão errada do videoárbitro no primeiro golo portista, que foi validado apesar de, para Moniz, ter sido fora-de-jogo.

"Nem no tempo do Apito Dourado existe memória de uma semana tão negativa e com decisões tão escandalosas com reflexos diretos nos resultados como esta semana", lamentou, acrescentando que "há decisões e escolhas lamentáveis e pouco cuidadosas de árbitros e videoárbitros, tudo perante uma grande inércia das estruturas de decisão do futebol."

Vitória no caso dos emails

Sobre a decisão do Tribunal da Relação do Porto, noticiada esta quarta-feira pelo JN, que impede o F. C. Porto de divulgar e-mails do Benfica, Moniz adiantou que o clube ainda não foi notificado, considerando que, a verificar-se o veredito, "só significa que o Benfica tinha razão" e que, apesar de "lenta", "a Justiça funciona e é preciso acreditar" nela.

"Também competirá às autoridades judiciais investigarem as razões pelas quais tal situação se verifica porque acho isso lastimável e não é admissível até para a credibilização da justiça em Portugal", sublinhou.