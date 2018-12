Montalegre vai triplicar capacidade do estádio para receber Benfica

Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Montalegre vai triplicar a capacidade do estádio até aos seis mil lugares para a receção ao Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, disse hoje o presidente, Paulo Viage.

O Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, tem capacidade para cerca de duas mil pessoas, mas, para o encontro com os "encarnados", vão ser instaladas três bancadas provisórias.

"Atrás de cada uma das balizas vamos colocar uma bancada com cerca de 1500 lugares cada e, no lado contrário à bancada central, ficará uma com mil lugares, o que nos permitirá ter seis mil lugares no total", explicou o presidente do clube 'transmontano'.

O relvado do clube do Campeonato de Portugal, que está pela primeira vez numa fase tão avançada da prova "rainha" do futebol português, já se encontra a ser alvo de intervenção, pois irá sofrer "uma troca parcial".

"Essa obra está já a decorrer e, a partir de sexta-feira, começa a receber a relva nova, que deverá ficar instalada até terça-feira, para depois ficar em repouso até ao dia do jogo", adiantou ainda.

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, esteve, esta quinta-feira, no estádio a acompanhar as obras promovidas pela autarquia e disse haver "um compromisso sério" para receber o Benfica na vila do Alto Tâmega.

"Na próxima vistoria do jogo tudo tem que estar preparado para aceitação da Federação Portuguesa de Futebol. Fazer com que os grandes clubes visitem os pequenos é o espírito da Taça de Portugal", realçou em declarações aos jornalistas.

O edil socialista destacou ainda o interesse que o jogo está a criar, especialmente na comunidade de emigrantes, que tem já "viagens programadas", pois "fazem questão de assistir a esta partida".

Também presente no acompanhamento dos trabalhos, o treinador principal do emblema "barrosão" confessou que quer manter o plantel "com os pés assentes no chão".

"Não fiz nenhuma análise ao Benfica e conheço a equipa apenas como adepto, mas vamos tentar jogar de forma positiva, sabendo que não há equipas invencíveis e a história mostra isso. Estamos a representar o Campeonato de Portugal e vai ser um momento histórico e inédito", adiantou José Manuel Viage.

Face às obras que estão já em andamento no estádio, o Montalegre recebe o Mirandela no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves, no domingo, às 15 horas, em jogo da 14.ª jornada do terceiro escalão.