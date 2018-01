Montero e Wendel estreiam-se em convocatória alargada do Sporting

Hoje às 15:51 Facebook

Os reforços Fredy Montero e Wendel estreiam-se nos convocados do Sporting, numa lista alargada a 23 futebolistas, para o jogo desta noite com o F. C. Porto, da meia-final da Taça da Liga.

Jorge Jesus fez entrar o guarda-redes Luís Maximiano, Wendel, Palhinha, Bryan Ruiz e Montero, numa lista em que saiu Podence, que o Sporting tinha revelado ter uma entorse no tornozelo esquerdo.

Wendel e Montero, que regressa a Alvalade, são reforços nos "leões" neste mercado de inverno, tal como Rúben Ribeiro, jogador proveniente do Rio Ave e que já foi titular nos dois últimos jogos do Sporting.

A equipa procura chegar à sua terceira final da Taça da Liga, que nunca venceu, depois de ter estado nas finais das duas primeiras edições, nas quais perdeu em ambas nas grandes penalidades, para o Vitória de Setúbal e Benfica.

No clássico com o rival F. C. Porto, no estádio Municipal de Braga (20.45 horas), o vencedor discutirá a final de sábado com o Vitória de Setúbal, que na terça-feira venceu a Oliveirense (2-0).

Lista de 23 convocados: Guarda-redes: Rui Patrício, Romain Salin e Luís Maximiano. Defesas: Ristovski, Sebastián Coates, Mathieu, Piccini, André Pinto e Coentrão. Médios: Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Marcos Acuña, Bruno César, Battaglia, William Carvalho, Misic, Gelson Martins, Palhinha e Wendel. Avançados: Bas Dost, Ruben Ribeiro, Doumbia e Montero.