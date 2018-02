Montero regressa aos golos na vitória do Sporting sobre Feirense

JN Ontem às 20:23 Facebook

O Sporting venceu (2-0), este domingo em Alvalade, o Feirense em jogo a contar para a 22.ª jornada da liga. William Carvalho e Fredy Montero foram os autores dos golos.

A equipa da casa entrou melhor na partida e deu o primeiro aviso logo aos nove minutos, por Mathieu. O central, na marcação de um livre direto, esteve perto do golo mas valeu a atenção de Caio. Na recarrega, Bruno César tentou a sorte mas o remate saiu ao lado.

Aos 19 minutos, o momento do jogo. Montero assistiu Doumbia, que ganhou posição e rematou para o fundo da baliza do Feirense. No entanto, o árbitro da partida, Luís Ferreira, após ter consultado o VAR, considerou que no início do lance houve uma falta de Bruno Fernandes sobre um adversário e anulou o golo leonino.

Perto do intervalo, o juiz da partida assinalou grande penalidade a favor do Sporting por alegada mão de Flávio Ramos mas, após uma nova consulta ao VAR, o árbitro retirou o amarelo que mostrou ao jogador e anulou o lance. A bola bateu na cara.

Ao minuto 72, o Feirense esteve perto de marcar, por Edson Farias, que rematou cruzado de fora da área mas viu o ferro negar-lhe o golo.

Seria o Sporting a inaugurar o marcador, aos 78 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, William Carvalho atirou para o fundo da baliza de Caio. Ao minuto 90, Fredy Montero aproveitou uma assistência de Gelson Martins e selou o resultado para os leões.

Com este resultado, o Sporting fica em terceiro lugar da tabela, em igualdade pontual com o Benfica, que sábado venceu o Portimonense, e a dois pontos do líder F. C. Porto, que este domingo venceu o Chaves.

Na próxima jornada, o Sporting defronta, fora de casa, o Tondela, e o Feirense recebe o Portimonense.