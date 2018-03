Montero titular frente ao Viktoria Plzen e Gelson de regresso

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:03 Facebook

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o Viktoria Plzen em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Montero é titular no ataque leonino e Gelson Martins está de regresso após cumprir castigo.

Para o duelo desta quinta-feira, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados André Pinto, Piccini, Podence, Doumbia, Rafael Leão e Bas Dost. Do lado da equipa checa, Pavel Vrba pode contar com a equipa na máxima força.

O Sporting tem seis jogadores em risco: Sebastian Coates, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Marcos Acuña, William Carvalho e Gelson Martins podem falhar a segunda mão da eliminatória caso vejam cartão amarelo.

Onze do Sporting: Patrício, Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrão, William, Bruno Fernandes, Gelson, Bryan Ruiz, Acuña e Montero.

Onze do Viktoria Plzen: Hruska, Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky, Horava, Hrosovsky, Petrzela, Kolar, Zeman e Krmencik.

O pontapé de saída está marcado para as 20.05 horas e a arbitragem estará a cargo do Bielorrusso Aleksei Kulbakov.