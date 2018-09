Montpellier-Nimes interrompido por distúrbios entre adeptos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:26 Facebook

O encontro deste domingo, entre o Montpellier e o Nimes, a contar para a oitava jornada da liga francesa, esteve interrompido durante mais de 30 minutos devido a distúrbios dos adeptos. O Montpellier venceu por 3-0.

A confusão começou durante os festejos do terceiro golo do Montpellier, aos 78 minutos, marcado pelo avançado Gaetan Laborde. A polícia teve de intervir nas bancadas e o árbitro foi obrigado a interromper o encontro. Os jogadores da equipa anfitriã tentou, inclusive, acalmar os ânimos mas o jogo foi retomado 30 minutos depois.

O jogo entre os dois grandes rivais já tinha sido interrompido na primeira parte após uma das bancadas do recinto ceder com os festejos dos adeptos que festejavam o primeiro golo do encontro.

Os anfitriões, segundos classificados no campeonato, a nove pontos do PSG, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Ambroise Oyongo, e de Andy Delort, aos 45+9, de grande penalidade.