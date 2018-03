Portimonense opera sensacional reviravolta frente ao Moreirense

Hoje às 17:35 Facebook

Cónegos estiveram a ganhar por 3-0, em Portimão, mas acabaram por sair derrotados. Autor de três golos, Pires foi a figura do encontro.

A necessitar de pontuar para fugir aos lugares de despromoção, o Moreirense teve uma excelente oportunidade para somar três importantes pontos, mas acabou por desperdiçar uma vantagem de três golos e saiu derrotado de Portimão. Algarvios deram a volta ao jogo no período de compensação.

Tozé aproveitou um penálti cometido por Nakajima, aos 38 minutos, para abrir caminho ao triunfo do Moreirense. Três minutos depois, Aouacheria fez o 2-0, com que se chegou ao intervalo. Frente a um Portimonense que esteve muito longe do nível que já demonstrou esta época, Tozé voltou a assumir plano de destaque, aos 53 minutos, e assinou o bis. Parecia tudo encaminhado para um triunfo tranquilo da equipa comandada por Petit. Porém, não passou de um puro engano.

Três minutos depois, o oportuno Pires reduziu a desvantagem dos algarvios, a passe de Wellington. O golo galvanizou o Portimonense, que passou a acreditar ser possível conquistar pontos. Uma crença que ganhou mais ênfase aos 64 minutos, quando Rúben Fernandes reduziu para a diferença mínima, a passe de Nakajima, e relançou a discussão do resultado.

Num jogo emocionante, Pires tornou-se o herói ao assinar uma reviravolta épica, com a marcação de dois penáltis, aos 90 e 90+4 minutos.