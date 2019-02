Moreirense inscrito nas provas europeias

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:53 Facebook

Sem pressão na luta pela Europa, clube de Moreira de Cónegos não descarta hipótese de voltar a fazer história, como em 2017, quando ganhou a Taça da Liga.

Com a equipa isolada no quinto lugar do campeonato e numa inesperada luta por uma vaga na segunda pré-eliminatória da Liga Europa 2019/20, a SAD precaveu-se para a possibilidade de o imprevisto sonho ser concretizado, tendo iniciado, junto da Federação Portuguesa de Futebol, o rigoroso processo de licenciamento na UEFA. São vários os requisitos a serem preenchidos até ao dia 1 de março e que envolvem numerosos itens, que vão da logística até à vertente financeira.

Com as contas em dia, a SAD do Moreirense, liderada por Vítor Magalhães, não tem motivos para se preocupar, mesmo que, sabe o JN, o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas não possua as condições mínimas exigidas pela UEFA. É que esse problema pode ser facilmente solucionado com o recurso a um recinto emprestado. Em caso de qualificação para a prova europeia, é ponto assente que a época 2019/20 arrancará em junho.