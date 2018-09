Moreirense suspenso das competições durante um ano por corrupção ativa

Catarina Silva com Lusa Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

O Moreirense F. C. foi, esta sexta-feira, condenado pelo Tribunal de Santa Maria da Feira a um ano de suspensão de participação em competições desportivas, depois de terem sido provados quatro crimes de corrupção ativa.

Em causa, está o suborno de futebolistas da Naval 1.º de Maio e do Santa Clara, para prejudicarem as suas equipas e ajudarem o Moreirense a vencer os jogos e a ser promovido da então Liga Orangina à 1ª Liga, no final da época de 2011/12.

Além da suspensão de um ano, o clube foi condenado ao pagamento de 250 euros por dia durante 450 dias, o que perfaz o valor total de 112 mil e 500 euros de multa.

Advogado diz que decisão não afeta liga profissional

Os restantes arguidos do processo, Pedro Miguel Magalhães, filho de Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, e o antigo vice-presidente do clube Manuel Orlando "Alhinho", foram condenados a três anos de prisão com pena suspensa, mediante o pagamento de valores que variam entre os mil e os cinco mil euros a instituições de solidariedade do meio desportivo.

O Moreirense vai recorrer da decisão por considerar não ter ficado provado o envolvimento do clube nos atos de corrupção. A sentença só entrará em vigor quando a pena transitar em julgado, ou seja, quando terminarem todos os recursos possíveis.

O advogado do Moreirense, Ricardo Sá Fernandes, esclareceu, em declarações à agência Lusa, que esta decisão não coloca em causa a participação do clube na liga profissional. "Quem foi aqui condenado foi o Moreirense e não a SAD, que é quem está a disputar a liga profissional", explicou.