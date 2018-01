Ontem às 20:20 Facebook

O Moreirense venceu, esta quarta-feira, o Desportivo das Aves, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, somando, pela primeira vez esta temporada, duas vitórias consecutivas.

Arsénio (19) e Derley (39), na própria baliza, marcaram os golos do Moreirense, com Amilton (77) a reduzir para o Desportivo das Aves.

Com este triunfo, o Moreirense subiu ao 14.º lugar, com 14 pontos, mais um do que o Desportivo das Aves, que caiu para o 15.º posto.