Moreirense vence Belenenses e sai da zona de descida

O Moreirense venceu este domingo o Belenenses, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga, disputado em Moreira de Conégos, e saiu da zona de descida.

Os golos que deram o triunfo à equipa treinada por Petit foram apontados por Florent, aos 27 minutos na própria baliza, e Tozé, já na parte final do jogo, aos 84. O Belenenses marcou o seu golo por Licá, aos 49.

O resultado deixa o Moreirense no 14.º lugar, com 25 pontos, saindo da zona de despromoção, enquanto o Belenenses é 12.º, com 29.

Na próxima jornada, o Moreirense defronta, fora de portas, o Portimonense e o Belenenses recebe o F. C. Porto.