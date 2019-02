Moreirense vence Belenenses e sobe ao quinto lugar

Hoje às 22:32 Facebook

Um golo de Texeira foi o suficiente para o Moreirense vencer esta segunda-feira o Belenenses por 1-0, no jogo que encerrou a 20.ª jornada da Liga, permitindo aos cónegos subirem ao quinto posto.

O golo do avançado uruguaio surgiu já na reta final da partida, aos 70 minutos, em encontro disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal, hoje 'casa' emprestada ao Belenenses, que aguarda pela recuperação do relvado do estádio Nacional.

A vitória permite ao Moreirense fechar a jornada isolado no quinto posto com 34 pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães, sexto, e menos cinco do que o Sporting, quarto, enquanto os azuis concluíram a jornada no sétimo posto com 29.