Moreirense afasta Canelas da Taça de Portugal

O Moreirense venceu (3-1), este domingo, o Canelas na terceira eliminatória da Taça de Portugal e segue em frente na competição.

Num jogo em que o Moreirense foi superior, mas com muito boa réplica do Canelas, a equipa de Moreira de Cónegos marcou o primeiro golo aos 33 minutos, na melhor fase do Canelas no jogo. Tozé, recebeu a bola na entrada da área e rematou, não dando hipóteses para Ivan.

Na segunda parte, o Moreirense entrou muito apagado e permitiu o empate à equipa da casa. Na sequência de um pontapé de canto de Vítor Borges, Salvador restabeleceu a igualdade. No entanto, o empate durou apenas dois minutos: Zizo, assistido por Tozé, rematou cruzado e fez o 1-2 para o Moreirense.

Aos 83 minutos, o jogo teve de ser interrompido para assistência a Hichem. O jogador do Moreirense caiu inanimado após um canto e saiu de maca do relvado diretamente para a ambulância.

Perto do minuto 90, Tozé bisou e selou o resultado para os visitantes.