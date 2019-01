Moreirense vence e chega ao quinto lugar

Hoje às 20:56 Facebook

Depois de duas derrotas, os cónegos aproveitaram a visita do Nacional para regressarem aos triunfos.

Dois golos de Chiquinho, um em cada parte, construíram os triunfo Moreirense na receção ao Nacional (2-1), esta segunda-feira.

A jogar em casa, a equipa de Ivo Vieira adiantou-se no marcador depois de um erro de Kalindi e confirmou a conquista dos três pontos depois do intervalo, com alguma sorte à mistura. O Nacional teve um golo anulado pelo VAR, mas reduziu em cima do apito final, por Hamzaoui.

O Moreirense chegou à 10.ª vitória e chegou ao quinto lugar da classificação, à espera do que Belenenses (depois de amanhã) e Vitória de Guimarães (esta noite) possam fazer.