Moreirense vence em casa do Tondela no regresso aos triunfos

O Moreirense regressou este domingo aos triunfos na I Liga portuguesa, ao vencer na visita ao Tondela, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada, disputado em Tondela.

Foram os visitantes a marcarem primeiro, por Tozé, aos dez minutos, mas o Tondela ainda empatou antes do intervalo, por Miguel Cardoso, aos 20. Na segunda parte, já aos 73, o mesmo Tozé bisou na partida e permitiu que o Moreirense regressasse aos triunfos, após uma sequência de duas derrotas e dois empates no campeonato.

A equipa de Moreira de Cónegos, que na jornada anterior tinha imposto em casa um empate ao líder F. C. Porto, é 15.ª classificada, com 19 pontos, e o Tondela ocupa o 10.º lugar, com 22.

Na próxima jornada, o Tondela defronta o P. Ferreira na Mata Real e o Moreirense recebe o Estoril.