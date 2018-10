Moreirense vence fora São Martinho

Hoje às 18:19 Facebook

Um golo de Chiquinho permitiu este domingo ao Moreirense vencer (1-0) no terreno do São Martinho, num jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal que os minhotos cumpriram com mais uma unidade cerca de 20 minutos.

Num jogo entre o 14.º classificado da Liga, o Moreirense, e o segundo na Série A do Campeonato de Portugal, o São Martinho, Chiquinho marcou aos 60 minutos, com uma "bomba" do "meio da rua" que surpreendeu toda a gente, contra a corrente do jogo.

O São Martinho, que ainda não tinha perdido em jogos oficiais, deu sempre muita luta, mesmo depois de, aos 71 minutos, Danilo ter recebido ordem de expulsão por falta dura sobre Bruno Silva.

Ivo Vieira, que fez sete alterações comparativamente ao encontro com o Vitória de Setúbal (derrota por 3-0) para a Liga - só D'Alberto, Ivanildo, Pedro Nuno e Arsénio sobreviveram e, na baliza, nota para a estreia de Trigueira -, viu o seu conjunto suar muito para conseguir seguir em frente.

A primeira parte ficou marcada por meia dúzia de aproximações à baliza de Bruno Pinto, notando-se muita falta de convicção do Moreirense, em contraponto com a de George, que teve duas excelentes oportunidades, aos 36 e 37 minutos.

Na segunda parte, o jogo ganhou intensidade, com Chiquinho a fazer o único golo, aos 60 minutos, e o árbitro Carlos Xistra a expulsar Danilo, aos 71. Com mais uma unidade, o Moreirense quase fez o segundo, por Heriberto, aos 82, mais ainda sofreu.