Um golo de Chiquinho bastou para a equipa de Moreira de Cónegos ganhar o jogo de abertura da 33.ª e penúltima jornada do campeonato de futebol.

O Aves desperdiçou um penálti, ainda na primeira parte (Trigueira defendeu o remate de Rodrigo) e foi ainda mais castigado na segunda parte, quando Chiquinho disparou para a 17.ª derrota da equipa da casa, que só não teve piores consequência porque tinha já garantido a permanência na primeira liga.

Já o Moreirense retomou o caminho das vitórias, após um empate e três derrotas. Com estes três pontos, a equipa de Ivo Vieira chegou à cota 52 e fica a aguardar pelo que fará o Vitória de Guimarães, com o Belenenses, no domingo, para saber se poderá já festejar o quinto lugar no final da jornada.

Seis pontos separam o Moreirense do Vitória, que têm encontro marcado para a última jornada, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas.