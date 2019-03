Hoje às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Chiquinho e Heriberto marcaram os golos do triunfo (2-0) da equipa minhota no jogo de abertura da 27.ª jornada da primeira liga, disputado esta sexta-feira, no Algarve.

Com esta vitória, a 14.ª no campeonato, o Moreirense continuará no quinto lugar, com 45 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, que ainda vai jogar este sábado (20.30 horas), nos Açores, com o Santa Clara.

O Portimonense, que sofreu a 13.ª derrota, manter-se-á na décima posição do campeonato, com 32 pontos, sete acima da linha de despromoção.