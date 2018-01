Morreu Darci Monteiro, jogador do Belenenses dos anos 90

Hoje às 13:51, atualizado às 13:54 Facebook

O antigo jogador do Belenenses Darci Monteiro, que também passou pelo Felgueiras, nos anos 90, morreu, na quarta-feira, vítima de enfarte.

Com 49 anos, natural de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Darci Monteiro, conhecido por Darci Cavalo devido à sua força, foi vítima de um enfarte fulminante.

"É com imenso pesar que o Volta Redonda F.C. comunica a morte do seu ex-jogador Darci Cavalo, de 49 anos", pode ler-se num comunicado público do Volta Redonda F.C, clube por onde o antigo jogado passou.

Em Portugal, Darci defendeu as cores do Belenenses, entre 1993 e 1996, e o Felgueiras, na época 1997-1998.