Morreu doente oncológico que realizou sonho de ir ao Dragão

Morreu este domingo à noite Francisco Pimenta, o doente oncológico de 78 anos que em novembro do ano passado, já muito doente, cumpriu o sonho de assistir a um jogo do Futebol Clube do Porto.

Natural de Guimarães, sempre ligado à indústria têxtil e portista "de coração", tinha prometido à família e aos médicos do IPO que quando o FCP fosse campeão, pintaria o cabelo de azul. Como estava a fazer quimioterapia e não tinha cabelo, cumpriu a promessa colocando uma peruca azul, animando os doentes que estavam a fazer tratamento no IPO do Porto.

Em novembro, com a ajuda do Jornal de Notícias, foi ao Estádio do Dragão onde recebeu, das mãos de Jorge Nuno Pinto da Costa, o "Certificado de Portista".

Na altura, prometeu voltar ao estádio quando "estivesse melhor". Portista desde os 5 anos de idade, deixou de ir ao estádio quando ficou doente.

Na memória, tem os muitos jogos a que assistiu, com destaque para o jogo em Basileia com a Juventus. "O meu avô morreu feliz por ter realizado um sonho", disse ao JN Sara Pimenta, neta de Francisco Pimenta. O funeral é amanhã, às 16h00, na igreja de Lordelo, em Guimarães.