Morreu jovem jogadora de râguebi que estava em coma devido a placagem

Rebecca Braglia sofreu um traumatismo craniano em Ravena, Itália, durante um jogo de râguebi. A jovem de 18 anos estava em coma desde o fim de semana passado.

Rebecca Braglia, jogadora de râguebi de 18 anos, faleceu esta quarta-feira devido a uma lesão sofrida em jogo. Uma placagem no último fim de semana deixou a italiana em coma e foi fatal.

De acordo com o jornal "La Vanguardia", Rebecca Braglia caiu inanimada no relvado depois de sofrer uma placagem na cabeça. Após ter sido tratada no campo, foi transportada para o hospital, onde foi operada de urgência e permaneceu internada. Contudo, a jovem acabou por não resistir aos ferimentos.

A notícia do falecimento foi dada pelo pai através das redes sociais, onde escreveu "Agora ela joga no campeonato do céu".

Através do Twitter e do Facebook, a Federação Italiana de Râguebi , o capitão da seleção italiana, Sergio Parisse, e a equipa da jovem, Amatori Parma, transmitiram as condolências à família.

Segundo a Federação Italiana de Râguebi, nos jogos do próximo fim de semana será feito um minuto de silêncio em homenagem a Rebecca Bragli.