Morreu Manuel Barreiro de Magalhães, antigo médico da Volta a Portugal

O médico Manuel Barreiro de Magalhães, de 64 anos, velha figura do ciclismo nacional, morreu na madrugada desta quarta-feira, no Hospital de São João, no Porto.

Foi uma das grandes figuras da Volta a Portugal e, aos 64 anos, não resistiu a uma intervenção do foro urológico.

Manuel Barreiro de Magalhães, filho de José Barreiro de Magalhães, um dos mais conhecidos médicos do ciclismo português, exercia a atividade no Centro de Saúde de Azevedo, em Campanhã, no Porto.

Para lá da forte e longa ligação que teve ao ciclismo nacional, Manuel Barreiro de Magalhães foi médico do Boavista e da Polícia Judiciária.

O corpo vai estar em câmara ardente, a partir da tarde desta quarta-feira, na Igreja da Lapa, no Porto. O funeral realiza-se sexta-feira, a partir das 10.15 horas.