Morreu o criador da "jarra" dos árbitros

Fernando Marques, que foi presidente do Conselho de Arbitragem, nos anos 1990, tinha 89 anos.

Figura destacada do futebol português, o homem que introduziu o sorteio dos árbitros e que ficou celebrizado pela criação da "jarra" para punir árbitros, foi a sepultar nesta tarde de quinta-feira, em Vila Cova, Penafiel.

Além de presidente do Conselho de Arbitragem, Fernando Marques foi destacado dirigente da Associação de Futebol do Porto, de que era sócio honorário, e também de diversos clubes, como o Boavista e do F. C. Foz, neste como presidente.