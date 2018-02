Morreu o ex-futebolista Quini

Hoje às 01:11 Facebook

O antigo futebolista do Sporting de Gijón e F. C. Barcelona Enrique Castro "Quini" morreu, esta terça-feira, aos 68 anos vítima de um enfarte do miocárdio.

O incidente ocorreu enquanto dirigia numa das ruas centrais de Gijón, tendo inicialmente sido assistido por um agente da polícia, que logo ativou a assistência médica: num primeiro momento a sua situação estabilizou, mas sofreu um segundo enfarte a caminho do hospital e acabou por morrer.

A direção do Sporting de Gijón deslocou-se de imediato ao hospital, num dia em que as reações de pesar chegaram de todo o lado.

"Morreu Enrique Castro 'Quini' (1949-2018), jogador e lenda do nosso clube. O Camp Nou nunca esquecerá o teu legado", escreveu o F. C. Barcelona no Twitter, sobre o antigo atleta que foi por cinco vezes o melhor marcador do campeonato.

O presidente do clube catalão, Josep María Bartomeu, manifestou-se "consternado" e recordou que Quini "foi um jogador extraordinário, uma pessoa incrível, que ganhou um lugar privilegiado no coração dos barcelonistas e do mundo do futebol".

O selecionador de futebol de Espanha, o antigo treinador do F. C. Porto, Julen Lopetegui, lembrou "um dos grandes do futebol espanhol dentro e fora do campo".

"Até sempre, Quini, lenda e 'bruxo' do golo, um dos grandes dentro e fora do terreno de jogo do futebol espanhol. Jamais te esqueceremos", concluiu.