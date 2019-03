Morreu o sogro do treinador de futebol Vítor Pereira

JN Hoje às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O sogro do treinador Vítor Pereira foi encontrado morto em casa, este sábado à tarde, em Espinho.

Fernando Silva tinha cerca de 70 anos. A mulher e a filha, que é casada com o ex-treinador do F. C. Porto e atualmente a trabalhar na China, encontraram o homem inanimado ao chegarem a casa, este sábado à tarde.

A vítima estaria em casa, sozinho, a ver o jogo de futebol entre o Sporting de Braga e o F. C. Porto.

O óbito foi confirmado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, confirmou o JN junto de fonte próxima da família.