Morreu treinador de basquetebol Alberto Saraiva

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) comunicou, terça-feira, a morte do treinador Alberto Saraiva, técnico que esteve particularmente ligado ao basquetebol feminino.

Em comunicado, a FPB dá nota do falecimento do treinador aos 61 anos, considerando este uma "figura incontornável da modalidade e, em particular, do basquetebol feminino, deixando um legado que vai perdurar para sempre".

De acordo com a nota, o velório de Alberto Saraiva realiza-se a partir das 18:00 de hoje, na Igreja de Linda-a-Velha. O funeral está agendado para quarta-feira, às 15:00, no crematório de Barcarena.