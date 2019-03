Mosinet Geremew e Vivian Cheruiyot venceram meia maratona de Lisboa

Hoje às 13:18, atualizado às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O etíope Mosinet Geremew, em masculinos, e a queniana Vivian Cheruiyot, em femininos, foram hoje os vencedores da 29.ª meia maratona de Lisboa, numa edição totalmente dominada por atletas africanos.

Numa prova que apenas se decidiu nos metros finais, Mosinet Geremew, que acabou a prova com o tempo de 59.37 minutos, levou a melhor sobre o compatriota Berehanu Tsegu, que na sua estreia nos 21.097,5 quilómetros conseguiu o tempo de 59.42.

O queniano Isaac Kipsang Temoi terminou no terceiro lugar, com o tempo de 59.44 minutos, melhorando o seu recorde pessoal em mais de dois minutos.

"Estou muito feliz. Foi muito importante esta prova. Tenho outras competições importantes proximamente e esta foi uma boa preparação", disse Mosinet Geremew.

Já na prova feminina, Vivian Cheruiyot não deu qualquer hipótese à concorrência e fez os 21 quilómetros quase sempre sozinha. Ainda assim, e apesar do vento que se fez sentir, a queniana conseguiu alcançar a sua melhor marca pessoal com o tempo de 01:06.34.

"A corrida foi boa. Queria correr para bater o meu recorde e estou feliz por tê-lo conseguido. Preparei-me bem e estou muito feliz com o resultado, assim como por ter vindo a Lisboa. Espero estar cá na próxima edição", afirmou a queniana.

Em segundo lugar ficou a etíope Zeineba Yimer, com o tempo de 01:08.07, seguida por outra queniana, Sandra Tuei Felis, que na sua estreia na distância fechou o pódio da prova portuguesa com a marca de 01:08.14 horas.

Entre os portugueses, Hermano Ferreira, atleta do Casaense, foi o melhor português, repetindo assim a distinção alcançada no ano passado, este ano com o tempo de 01:05.28 horas, no 27.º lugar da classificação geral.

Entre as portuguesas, Sara Moreira, do Sporting, foi a mais rápida, com o tempo de 01:12.09 horas, no sexto lugar da geral.