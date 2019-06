Motociclista morre na corrida TT da Ilha de Man

Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Daley Mathison morreu na edição deste ano de uma das provas mais perigosas do Mundo. Desde 1911, já morreram 259 motociclistas.

A edição de 2019 da Isle of Man TT (Tourist Trophy) fez a primeira vítima. O britânico Daley Mathison, de 27 anos, perdeu a vida na sequência de um acidente ocorrido logo no primeiro dia da competição de Superbike, desfecho trágico que levou à suspensão de todas as provas do dia.

Considerada uma das corridas mais perigosas do motociclismo internacional, a corrida TT Ilha de Man (Grã-Bretanha) provoca mortes desde 1911 e ao todo já morreram 259 motociclistas, o que dá uma média de mais de duas mortes por edição.

De acordo com a organização, Daley Mathison, natural de Stockton-on-Tees, despistou-se logo na terceira volta, apesar de ser considerado um piloto experiente: participava na competição pela sexta vez na carreira, tendo conquistado três pódios em 19 corridas.