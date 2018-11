Mourinho confirma estreia de Diogo Dalot na Premier League

JN Hoje às 15:53 Facebook

O treinador português José Mourinho, do Manchester United, confirmou, esta sexta-feira, que Diogo Dalot fará a estreia na Premier League, no sábado, frente ao Southampton.

Chegou a tão desejada estreia na Premier League para o português Diogo Dalot. O lateral direito ex- F. C. Porto participou em apenas dois jogos pela equipa principal dos ingleses nesta temporada, um para a Liga dos Campeões, na vitória por 3-0 ao Young Boys, e outro para a Taça da Liga, no empate 2-2 com o Derby County, que ditou a eliminação dos "red devils".

Mourinho, de 55 anos, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 14.ª jornada diante do Southampton, disse ainda acreditar que não poderá contar com o avançado chileno Alexis Sánchez até ao final de 2018, devido a uma lesão na coxa contraída durante um treino.

"Ele tem uma lesão importante. Não quero arriscar dizer um tempo de paragem, mas pela minha experiência, diria que não joga mais este ano", disse Mourinho aos jornalistas.

Também o sueco Victor ​​​​​​​Lindelof, ex-Benfica, o argentino Marcos Rojo, ex-Sporting, e o italiano Matteo Darmian estão todos lesionados. Já o britânico Luke Shaw está de regresso. O lateral esquerdo cumpriu um jogo de castigo na última jornada e está disponível para ir a jogo.