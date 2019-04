Mourinho critica o VAR por não ter expulso Salah

Hoje às 17:57 Facebook

Num canal de televisão inglês, o treinador português comentou as incidências da primeira mão dos quartos de final da Champions.

No programa "On the touchline", do canal de notícias britânico RT, José Mourinho referiu-se a um dos lances mais polémicos do jogo de terça-feira entre o Liverpool e o F. C. Porto, em Anfield.

"Custa-me um pouco dizer isto, porque adoro Salah e sei que é um rapaz muito puro, mas, naquela jogada, nem era preciso recorrer ao VAR. O VAR esteve muito bem, por exemplo no golo validado ao Barcelona no jogo com o Manchester United, mas no lance de Salah ignorou uma situação que nem precisa de repetição", afirmou o técnico, em alusão à entrada duríssima do avançado egípcio sobre Danilo Pereira.

Sobre os resultados da primeira mão, Mourinho não se mostrou surpreendido, tendo dito que continua a dar favoritismo ao Manchester City para ganhar a Champions, apesar de a equipa de Guardiola ter perdido em Londres com o Tottenham (1-0), na primeira mão dos "quartos".