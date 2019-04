Mourinho critica postura do F. C. Porto em Liverpool

Hoje às 21:55, atualizado às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português dá favoritismo total à equipa inglesa nos quartos de final da Champions

José Mourinho comentou, na estação televisiva russa RT, os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, criticando a forma como o F. C. Porto se apresentou em Anfield.

"O F. C. Porto teve oportunidades, mas tentou adaptar-se e perdeu um pouco a identidade. O Liverpool está numa boa posição, vai jogar ao Porto em contra-ataque e com tantos jogadores rápidos, pode muito bem marcar", disse o técnico, dando o favoritismo ao Liverpool na eliminatória com os portistas.

"F. C. Porto ou Liverpool nas meias-finais? Liverpool", respondeu Mourinho, convencido ainda de que o Manchester City terá vida difícil para dar a volta à derrota com o Tottenham (0-1) e que Juventus e Barcelona vão eliminar Ajax e Manchester United, respetivamente.

Sobre uma possível final da competição, o treinador português acredita que será entre a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e o Barcelona, de Messi.