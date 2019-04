Mourinho diz que não vê as "touradas" do futebol português

Hoje às 19:11 Facebook

À margem do fórum organizado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), o treinador português deixou reparos ao futebol português.

José Mourinho puxou da ironia para lamentar o ambiente que existe em torno do futebol português. O ex-técnico do Manchester United adiantou que acompanha o que se passa em Portugal, mas apenas dentro do campo.

"Faço-o quando trabalho, imagine-se agora que não. Os jogos sim, acompanho, as touradas não. E quando falo de touradas não falo de tauromaquia, falo de coisas que se passam no nosso futebol", disse José Mourinho, esta segunda-feira.

O treinador também abordou o próximo dérbi para dizer que o Sporting está mais pressionado do que o Benfica.

"Acho que é o jogo da época para o Sporting e não é o jogo da época para o Benfica. O Benfica tem coisas maiores que pode ganhar, campeonato e Liga Europa, enquanto o Sporting se não vencer a Taça não ganha nada", explicou o "Special One".