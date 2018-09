Mourinho e a saída do Manchester: "Sabem quanto é que tinham de me pagar?"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:08 Facebook

O treinador português José Mourinho abordou os rumores que davam conta da possibilidade de despedimento do Manchester United, após um arranque em falso na liga inglesa.

Após o apito final do jogo com o Burnley, que os "reds" venceram por 2-0, José Mourinho esteve à conversa com jornalistas dos jornais italianos "La Repubblica" e "Gazzetta dello Sport", abordando os rumores sobre um possível despedimento do Manchester United.

"Dizem que tenho o lugar em risco, mas penso que não. Sabem quanto é que tinham de me pagar se me mandassem embora?", atirou o treinador, citado pela imprensa italiana.

Nesta edição da Premier League, o Manchester United venceu dois jogos e perdeu outros dois duelos, em quatro jornadas. A mais pesada foi a goleada (3-0) frente ao Tottenham, em Old Trafford.