Mourinho emociona Internet com carta enviada a fã de 94 anos que sofreu AVC

É um gesto pouco comum que está a ser elogiado por muitos utilizadores das redes sociais. José Mourinho enviou uma carta a um adepto do Manchester United, de 94 anos, que recentemente sofreu um AVC.

A carta foi enviada a 15 de janeiro, mas só na última sexta-feira é que se tornou pública depois de a filha de Fredrick Schofield a ter partilhado nas redes sociais.

Na carta, Mourinho agradeceu a dedicação do homem, que recentemente sofreu um AVC, ao Manchester United. O treinador português, que recentemente renovou contrato com o clube inglês, disse que o clube está a acompanhar a recuperação de Fredrick. "Sei que está a passar por uma fase complicada, mas espero que o ajuda saber que eu, os jogadores e toda a equipa estamos a pensar em si", escreveu.

Numa outra publicação, a filha partilhou uma fotografia do pai a segurar a carta assinada por Mourinho.

"Obrigado Manchester United por terem enviado esta carta", escreveu.

Apesar de pouco comum, esta não será uma atitude inédita por parte de José Mourinho.

"O meu pai também recebeu uma carta do José antes de morrer no ano passado", explicou, no Twitter, Craig Greaney.