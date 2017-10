Mourinho lembra que Benfica ainda pode ser primeiro do grupo

JN Hoje às 16:47 Facebook

Ao seu estilo, José Mourinho, treinador do Manchester United, desvalorizou, nesta terça-feira, a "crise" do Benfica, lembrando que os encarnados ainda podem ser primeiros classificados do Grupo A da Liga dos Campeões.

As águias, que na quarta-feira recebem os "red devils", somam duas derrotas em dois jogos (CSKA e Basileia), mas Mourinho não parece acreditar numa tarefa facilitada.

"Se se vão qualificar ou não, não é um problema meu. Isso acontece com o Benfica, como com outras equipas. Há duas épocas aconteceu com o Manchester United e acontece regularmente com grandes equipas europeias, que ciclicamente não se conseguem qualificar. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. O Benfica com 12 pontos é campeão de série e é só a matemática que me dá razão: o Benfica continua com as mesmas possibilidades. Só tem de vencer os quatro jogos que lhe faltam...", frisou o técnico português.

O encontro entre o Benfica e os ingleses do Manchester United, relativo à 3.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, disputa-se nesta quarta-feira, na Luz, a partir das 19.45 horas.