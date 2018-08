Mourinho leva Diogo Dalot por 20 milhões de euros

JN 29 Maio 2018 às 23:34 Facebook

Diogo Dalot está muito perto de trocar o F. C. Porto pelo Manchester United. O JN sabe que José Mourinho já solicitou uma reunião com o F. C. Porto para discutir a transferência.

A boa época do lateral direito de 19 anos não passou despercebida a vários "tubarões" europeus, mas é o Manchester United quem está mais perto de garantir o jovem jogador.

O JN sabe que o clube de José Mourinho solicitou uma reunião com o F. C. Porto para o início da próxima semana, por forma a tentar baixar os valores da transferência.

Mas, segundo apurou o JN junto de fonte portista, o clube "não cede nem um cêntimo" nos 20 milhões de euros que estão fixados na cláusula de rescisão.

Essa inflexibilidade negocial da SAD não vai, contudo, travar a transferência do lateral para o Manchester United, que está disposto a bater a cláusula.