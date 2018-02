Mourinho nos "quartos" da Taça de Inglaterra

Hoje às 19:37 Facebook

Twitter

Manchester United venceu Huddersfield, por 2-0, e carimbou o apuramento para os quartos de final da Taça de Inglaterra. Lukaku foi a figura do encontro.

Num reduto em que tinha perdido (2-1) para o campeonato, o Manchester United impôs a lei do mais forte e venceu o Huddersfield, por 2-0, nos oitavos de final da Taça de Inglaterra. Com apenas três minutos de jogo, Lukaku foi lançado por Mata e exibiu os dotes de goleador que o caraterizam, adiantando a equipa de José Mourinho no marcador.

O internacional belga voltou a assumir o protagonismo do encontro aos 55 minutos. Assistido por Alexis Sánchez, correu com a bola até à saída do guarda-redes e, depois, rematou rasteiro para as redes da baliza do Huddersfield. Chelsea, Southampton, Brighton e Leicester também já garantiram a qualificação para os quartos de final. O Swansea, de Carlos Carvalhal, empatou (0-0) frente ao Sheffield Wednesday e vai decidir a eliminatória em casa.