Mourinho assume evasão fiscal e paga 800 mil euros ao fisco espanhol

08 Maio 2018 às 10:39 Facebook

Twitter

O treinador José Mourinho chegou a acordo com o fisco espanhol, para arquivar o processo de fraude fiscal em que estava envolvido, e aceitou pagar 800 mil euros de multa.

Segundo o jornal espanhol "El Mundo", que cita fontes próximas das finanças espanholas, o técnico português do Manchester United admitiu ter cometido delitos fiscais relacionados com direitos de imagem quando esteve à frente do Real Madrid. Com este acordo, o treinador evita uma pena de prisão que poderia chegar aos 12 meses.

O técnico português apresentou as declarações fiscais de 2011 e 2012 em Espanha, mas sem incluir as receitas obtidas com a cedência dos direitos de imagem a empresas com sede em paraísos fiscais, no valor de 3,3 milhões de euros. Em 2014, Mourinho foi avisado pelo Ministério das Finanças espanhol de que as declarações de rendimentos, realizadas entre 2010 e 2012, estariam sob investigação e, um ano depois, o treinador pagou 4,4 milhões de euros pela via administrativa.

Entretanto, na sequência de novas informações surgidas no âmbito do "Football Leaks", investigação levada a cabo por uma rede internacional de órgãos de comunicação social, as autoridades chegaram à conclusão de que haveria outros pagamentos a fazer e José Mourinho aceitou, agora, dar-se como culpado para encerrar o caso. O acordo está fechado e deverá ser formalmente concluído nas próximas semanas, adianta o diário.