O Manchester United recebeu, este sábado, os meninos que ficaram presos numa gruta na Tailândia, no final de junho. O plantel dos "reds" e José Mourinho fizeram as delícias das crianças, que tiveram um dia inesquecível.

Recorde-se que um grupo de doze jovens futebolistas acompanhados pelo treinador ficou preso no complexo de grutas de Tham Luang, no final de junho. Foram libertados no dia 10 de julho, ao fim de 18 dias de intensas operações de resgate.