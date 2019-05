Mourinho: "Ronaldo? Há jogadores que são mentalmente intratáveis"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:39 Facebook

Em vésperas de mais uma final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham, José Mourinho analisou o percurso das duas equipas inglesas e deixou elogios a Cristiano Ronaldo.

"Digo sempre que a equipa que teve alguma coisa de extraordinário no caminho até à final, é a equipa que está um bocadinho à frente. O curioso disto é que chegam as duas equipas à final de maneira absolutamente incrível. Neste momento, chegam os dois lá quase como titãs completamente convencidos de que vão destruir o adversário. Esta final tem tudo para ser uma final com duas equipas completamente convencidas de que 'a taça é minha'", começou por dizer o treinador português em entrevista à Eleven Sports, que considerou Virgin Van Dijk (Liverpool) e Christian Eriksen (Tottenham), os protagonistas das duas equipas.

Na mesma entrevista, o "special one" deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo, jogador que orientou de 2010 a 2013, quando era treinador do Real Madrid.

"A que atribuo o sucesso? Penso que fundamentalmente está na cabeça, na natureza, no ADN: motivação, ambição e orgulho pessoal são coisas que não se compram e que nascem com as pessoas. Acho que o Cristiano Ronaldo vai ser assim até acabar. Há jogadores que são verdadeiramente especiais e que sob o ponto de vista mental são intratáveis", atirou.