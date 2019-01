Mourinho: "Se merecia ser recebido de outra maneira no Dragão? Não"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:48 Facebook

Em entrevista ao Porto Canal, esta quinta-feira, José Mourinho recordou a receção no regresso ao Dragão e alguns momentos marcantes enquanto técnico do F. C. Porto.

"Se me perguntarem aquilo que acho que significo para o F. C. Porto, eu digo que acho que significo muito. Quando regressei às Antas para defrontar o F. C. Porto, e já o fiz três vezes, se achava que merecia ser recebido de outra maneira? Eu digo que não. Porquê? Porque fui como adversário. Eu gosto dessa mentalidade, quando estás no clube estás lá para competir, para ganhar. Dói um bocadinho, porque vais com a sensação de que mereces mais, mas culturalmente é assim e está certo", começou por dizer o treinador português, recordando um episódio com Pinto da Costa.

"No final da época 2003/04 disse ao presidente que tinha dois convites de clubes inferiores ao F. C. Porto, mas financeiramente muito importantes. O presidente disse-me que eu estava maluco e que eu ficava mais um ano ou dois e que depois ia para Itália ou Inglaterra. Disse-me até para eu comprar casa no Porto e eu comprei. No ano seguinte não fui para a Turquia ou para França, mas para Inglaterra [Chelsea]", contou José Mourinho.