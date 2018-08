Mourinho: "Sou um dos melhores treinadores do mundo"

Hoje às 16:10 Facebook

O português José Mourinho, que tem sido alvo de críticas devido aos maus resultados do Manchester United, afirmou que continua a ser especial e um dos melhores treinadores de futebol do mundo, recorrendo a uma citação Hegel.

"Sou treinador de um dos maiores clubes do mundo, e sou um dos melhores treinadores do mundo", respondeu Mourinho quando questionado sobre a hipótese de não conseguir conquistar o título inglês com o Manchester United.

O técnico português recorreu a uma citação do filósofo alemão Hegel, para justificar que a sua carreira - durante a qual conquistou duas Ligas dos Campeões e oito campeonatos em quatro países - deve ser vista como um todo.

"É sempre no todo que se encontra a verdade", foi a citação de Hegel escolhida por Mourinho, que no domingo abandonou a sala de imprensa durante a conferência de imprensa que se seguiu à derrota por 3-0 com o Tottenham.

Mourinho, que em 2004 quando chegou ao Chelsea se autointitulou como "Especial", afirmou que ter conseguido levar o Manchester United ao segundo lugar da liga inglesa na época passada foi uma das suas maiores conquistas no futebol.