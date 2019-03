Mourinho: "Vocês falam de Cristiano e Messi, eu falo da Juve e do Barcelona"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:00 Facebook

Em entrevista à agência AFP, José Mourinho salientou que, mais do que as individualidades, é o coletivo que mais interessa no futebol e não fechou a porta à liga francesa.

Questionado sobre as hipóteses de Cristiano Ronaldo e Messi na Liga dos Campeões, o treinador português deixou elogios às equipas que ambos representam e destacou a importância do coletivo.

"Vocês fala de Cristiano e Messi, eu falo da Juventus e do Barcelona. Sei que o mundo se foca mais nas individualidades, mas eu serei sempre um treinador de futebol, que continua a ser um desporto coletivo. A Juventus e o Barcelona são dois grandes candidatos, mas também há as equipas inglesas, o Ajax e o F. C. Porto. Juve e Barça têm experiência, talento e um jogador especial cada uma. Normalmente, onde estão esses jogadores especiais, as equipas acabam por se tornar nas melhores", disse José Mourinho, este sábado, em entrevista à AFP, não fechando a porta à liga francesa.

"É difícil dizer, se dissesse que não, não estaria a ser honesto, se dissesse que sim, começavam logo a especular sobre os clubes que me poderiam interessar, quais os que teriam o lugar livre... Posso voltar a um dos países que já conheço ou tentar algo importante, que é trabalhar num quinto país e vencer tudo, como fiz nos outros sítios. Vamos ver o que acontece", afirmou José Mourinho.