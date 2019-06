Movimentações por Paulo Fonseca e Nélson Semedo

Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A partir desta terça-feira e ao encerramento do mercado, a 31 de agosto, o JN vai atualizar diariamente, às 13 e às 21 horas, as principais movimentações, em Portugal e no estrangeira.

Marítimo: Nuno Manta Santos está confirmado como novo treinador dos insulares. O ex-técnico do Feirense sucede no cargo a Petit e vai para a segunda experiência no futebol profissional.

Aves: Mohamed Touré é a mais recente contratação dos avenses. O extremo costa-marfinense, de 22 anos, assinou um contrato válido por três temporadas, depois de ter dado nas vistas na Oliveirense (LigaPro).

Roma: Paulo Fonseca está muito perto de rumar ao futebol italiano para assumir o comando técnico da Roma. De acordo com um jornalista da "Gazzetta dello Sport", o acordo está consumado e o treinador português vai deixar o Shakhtar Donetsk, onde esteve nas últimas três épocas.

Barcelona: A imprensa espanhola noticia que o português Nélson Semedo quer sair do Barcelona. As notícias dão conta do interesse do Atlético de Madrid no lateral-direito, embora o Barça não pareça estar muito disponível para negociar o ex-jogador do Benfica.

Real Madrid: Luka Jovic é o primeiro reforço dos "merengues" para a próxima temporada. O avançado sérvio chega a Madrid proveniente do Frankfurt, depois de o clube alemão ter acionado a opção de compra contemplada no empréstimo por parte do Benfica. A transferência custa 60 milhões de euros ao Real Madrid.

Bayern Munique: James Rodriguez não vai continuar no campeão alemão e deve regressar ao Real Madrid. "A decisão foi tomada quando veio ter comigo, antes do fim da época, a pedir que não fosse exercida a opção de compra", confirmou Rummenigge.

Lille: Xeka, médio português, prolongou a ligação ao Lille, clube que o contratou ao Braga, em 2017. O futebolista, de 24 anos, habitual titular no vice-campeão francês, renovou até ao final da época 2021/22. "Sinto-me bem no Lille, gosto muito deste clube, desta cidade e desta região. Ainda temos muito para viver juntos no futuro e continuarei aqui", referiu.

Liverpool: Daniel Sturridge e Alberno Moreno vão abandonar o campeão europeu, depois de o clube ter decidido não prolongar os respetivos contratos, válidos até 30 de junho. Os dois jogadores não foram muito utilizados por Jurgen Klopp.