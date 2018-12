Movimento de apoio diz que Bruno de Carvalho só se pode recandidatar em 2026

Hoje às 19:23 Facebook

Grupo de apoio ao antigo presidente dramatizou, nesta quinta-feira, que o voto da Assembleia Geral do Sporting, agendada para este sábado e no qual estará em discussão a suspensão de Bruno de Carvalho de associado do clube.

Em comunicado, que o próprio Bruno de Carvalho partilhou na conta pessoal que possui no Facebook, o Movimento "Leais ao Sporting" alterou, nesta quinta-feira, para a eventualidade de o próprio ex-líder sportinguista só poder vir a recandidatar-se ao cargo de presidente do Sporting em 2026.

Recorde-se que o ex-presidente foi suspenso por um ano e a Assembleia Geral deste sábado vai decidir se confirma ou retira a pena aplicada. A exclusão do clube não estará em cima da mesa, mas, ainda assim, o grupo de apoio a Bruno de Carvalho optou por dar um tom dramático ao encontro de associados.

O ex-presidente não deverá estar presente na Assembleia Geral, mas deverá ser representado por uma pessoa ligada aquele grupo de apoio, que terá a missão de ler uma mensagem aos sócios de Bruno de Carvalho.