Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

O Conselho de Arbitragem anunciou, à última hora, a alteração do videoárbitro para a partida desta noite de quinta-feira, a disputar em Chaves. Hélder Malheiro é rendido por Bruno Esteves.

Bruno Esteves estará na Cidade do Futebol para ajudar à arbitragem de campo, que estará a cargo de João Capela.

Na jornada anterior, tinha já havido uma alteração do VAR em cima do jogo do Benfica com o Aves.

Nessa ocasião foi Bruno Paixão a substituir Bruno Esteves, por motivos de saúde.