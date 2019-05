Muita procura por bilhetes para o Jamor

Arnaldo Martins Hoje às 10:19 Facebook

Muitos adeptos portistas deslocaram-se ao Estádio do Dragão esta manhã para comprarem os ingressos para a final da Taça de Portugal.

Começaram a ser vendidos na manhã desta terça-feira, no Estádio do Dragão, os bilhetes para a final da Taça de Portugal, entre o F. C. Porto e o Sporting, e desde logo se verificou muita procura.

Apesar de nesta primeira fase a venda ser exclusiva apenas aos detentores de lugar anual, centenas de adeptos começaram a encher as imediações das bilheteiras bem cedo e às 10 horas, hora em que os ingressos ficaram disponíveis, já eram muitos os que aguardavam a oportunidade de adquirir o ingresso para o duelo com os leões, a 25 de maio (17.15 horas), no Estádio do Jamor.

A fila prolonga-se em volta do estádio, pelo que é expectável que muitos dos bilhetes que os dragões têm à disposição sejam vendidos já hoje. Recorde-se que, de acordo com informação, do clube, "cada cartão dará acesso à compra de um bilhete e cada pessoa poderá adquirir um máximo de dois bilhetes, mediante a apresentação de dois cartões de detentor de Lugar Anual, com as quotas em dia".

Os preços dos bilhetes variam entre os 20 e os 40 euros.