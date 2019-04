Mulher de Acuña rendida à coragem do marido

João Faria Hoje às 11:12 Facebook

Júlia Silva, mulher do futebolista sportinguista, festejou euforicamente o apuramento do Sporting para a final da Taça de Portugal de futebol, alcançado na noite desta quarta-feira, com um triunfo por 1-0, em Alvalade, frente ao Benfica.

A esposa do futebolista argentino não escondeu a satisfação pela qualificação leonina e fê-lo sem meias palavras.

"Apresento-vos o homem com os maiores tomates do planeta... És um touro. Felicito-te amor, estamos no Jamor", escreveu Júlia Silva, na rede social Instagram, referindo-se ao marido.