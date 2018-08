Mulher de Acuña revela que jogador foi ameaçado

JN 26 Maio 2018 às 20:01 Facebook

Julia Silva, mulher de Acuña, revelou este sábado uma ameaça recebida pelo jogador argentino, um dos visados no ataque à Academia do Sporting em Alcochete.

A mulher do jogador partilhou, no Instagram, uma mensagem enviada por um adepto que deixou um aviso: "O que estás a fazer é muito feio. E depois admiras-te de sofrer as consequências".

Marcos Acuña está na Argentina, nos trabalhos de preparação para o Mundial 2018, mas continua a receber avisos por alguns adeptos do Sporting. O jogador argentino foi um dos visados no ataque a Alcochete.