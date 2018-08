Mulher de Bryan Ruiz confirma adeus a Lisboa

Sofia Esteves Teixeira 22 Maio 2018 às 17:45 Facebook

A mulher do costa-riquenho Bryan Ruiz deixou uma mensagem de despedida a Lisboa. O médio do Sporting terminou o contrato com os leões e não deverá renovar.

A mulher de Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, publicou esta terça-feira uma mensagem de despedida de Lisboa, acompanhada de duas fotografias com a família de Coates. Os dois jogadores leoninos, que vão representar as respetivas seleções no Mundial 2018, deixaram a capital portuguesa na segunda-feira.

"Viver em Lisboa estes três anos foi um privilégio, mas Lisboa significa vocês. Os momentos lindos, os duros, as loucuras, as aventuras, as discussões e os jogos, tudo foi espetacular e partilhado com vocês! São a minha família de coração, os meus sobrinhos do coração. Amamos-vos", escreveu Carolina.

O costa-riquenho Bryan Ruiz, que só entrou nas contas de Jorge Jesus no meio da temporada, terminou contrato com o Sporting e já não deverá regressar.